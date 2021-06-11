الكويت تُسجل 1709 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، تسجيل 1709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 323357 حالة، في حين سجلت الكويت 4 حالات وفاة بإجمالي 1810 حالة.

وقال السند، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم أيضا تسجيل 1316 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 306232 حالة، موضحًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.70 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 160 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15315 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12669 ليصبح مجموع الفحوصات 2717599، مستدركًا أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.49 في المئة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

ترخيص لقاح «جونسون آند جونسون»

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر، في تصريحٍ سابق لوكالة الأنباء الكويتية، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.

وأوضح البدر، أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت أيضًا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليًا وعالميًا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.