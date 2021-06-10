ربة منزل تلقي برضيعها في صندوق قمامة بشبرا ما أدى لوفاته

ألقت ربة منزل بطفلها الرضيع في صندوق قمامة، بمحور العصار بقسم ثان شبرا الخيمة، وجرى القبض على المتهمة، والتحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

وتبين من تحريات المباحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا، أن الأم تدعى "ش. ش. ع" 34 عاما، ومقيمة دائرة القسم، والطفل يدعى "سليم. س" 15 يوما، جرى القبض عليها، والتحفظ على جثة الطفل.

حيث تبين أنه فور إلقاء الطفل في صندوق القمامة كان على قيد الحياة وتوفي إثر تعرضه للجو الحار داخل صندوق القمامة.

وبتضييق الخناق اعترفت الأم أنه أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع لاختناق، ولم يستطع التنفس، وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، وقامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

وفى سياق متصل عثر أهالي قرية المريج بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، على جثة طفل، ملقى برشاح القرية، والذي تغيب منذ 9 أيام، وجرى انتشال جثته ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى في وقت سابق إخطارًا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد باختفاء طفل يُدعى معاذ جمال دعبس، مُقيم قرية المريج دائرة المركز

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق قال أيمن دعبس، عم الطفل معاذ جمال، البالغ من العمر 5 سنوات، ومُقيم بقرية المريج، التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والمفقود منذ عدة أيام، إن أسرة الطفل تموت كل يوم مائة مرة، لأنهم يريدون الوصول لنجلهم.

وقال في تصريحات سابقة أن الطفل وقت الحادث كان يستعد لشراء أحد متطلبات المنزل مع والده، إلا أنه سبقه وخرج من المنزل، واختفى بعد 10 دقائق.

وأضاف أن أسرة الطفل بحثت في كل مكان، ولم تجد له أي أثر، منوهًا بأن والد الطفل يعمل سائقًا باليومية على “توك توك”، ولديه طفلان، موضحًا أنهم بحثوا في القرية بأكملها حتى الترع المحيطة دون العثور عليه.

وتابع: الأسرة لم تر النوم عقب اختفاء الطفل منذ 6 أيام”، مُطالبًا المسئولين بمساعدتهم للوصول إليه، لكي ترتاح أسرته المعذبة منذ غيابه.