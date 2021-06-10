«قومي المرأة» ببنى سويف ينظم تدريبًا لـ50 رائدة ريفية ضمن حملة القضاء على ختان الإناث

نظم المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، اليوم الخميس، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء لجان الحماية في إطار أنشطة اللجنة الوطنية؛ للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إن الدورة شارك فيها 50 من الرائدات الريفيات بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة.. بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

وفى سياق منفصل شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات احتفالية التمكين القيادي للمرأة والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن القيادات النسائية بالجامعة أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف التخصصات، مؤكداً أن المرأة المصرية الآن تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية دور المرأة في المجتمع، لافتًا أن المرأة خلال الأربع سنوات السابقة استطاعت أن تتولى وتشارك بقوة في كافة المناصب القيادية داخل الجامعة.

حيث تمكنت 7 سيدات للعمل في منصب عميد كلية، و28 سيدة شغلن منصب وكيل كلية، و22 مدير وحدة ذات طابع خاص، و10 سيدات مدير برنامج خاص، و13 سيدة تولت منصب مدير كلية، كما تربعت المرأة على قمة الهرم الإداري وتولت منصب أمين عام الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور المهم والكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة وتنوع الأنشطة الذي يقوم بها، مبديًا استعداد الجامعة الكامل للتعاون الدائم والمستمر في كافة الأنشطة مع المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون وتخصيص مقر دائم لفرع المجلس يضم معارض دائمة وقاعات تدريب بمجمع الجامعة بشرق النيل.