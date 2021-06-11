التموين: تحويل 1093 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعى

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من خلال مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة تم تنفيذ الشبكات الخارجية لعدد 2971 مخبزًا والتركيبات لعدد 2067 مخبزًا وتم تحويل عدد 1093 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي حتى 30 يونيو 2021.

وأضاف "كمال"، في تصريح لـ"الدستور": "لدينا ٣٠ ألف مخبز مدعم والمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من ١٠-٢٠٪؜ فقط من إجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى ٢-٣ ولاعة غازية".

وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الأطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلي وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لعدد 5625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحًا أن عدد 4512 مخبزًا تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لعدد 3932 مخبزًا ومتبقي 580 تصريحًا جار استخراجها من هيئة السلع التموينية، كما أنه جاري العمل لتجهيز عدد 3932 مخبزاً لهذا الأمر.

كان قد وقع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتاً إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف "المصيلحي"، ‏أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل ٦٥٢٥ مخبزًا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل اخرى تمكن من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون أيضاً مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير على أصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، مطمئنًا أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

من جانبه أكد الفريق عبدالمنعم التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الإتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كافة المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه اتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".