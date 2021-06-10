هل يجوز لصاحب المعاش تعديل جهة الصرف؟.. «التأمينات» تجيب

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش حيث يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه تعديل جهة الصرف علي أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).

بنوك القرى.

بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

أما عن شروط الاستحقاق، فأشارت إلى أنه لابد أن يقوم صاحب المعاش أو المستحق عنه تقديم طلب لتعديل جهة الصرف.

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر يوليو، الخميس الأول من يوليو المقبل، بالزيادة الجديدة والتي تبلغ 13% بنسبة تكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تصل إلى 19 ألف منفذ.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا البروتوكول خطوة أولى من خطوات التطور الذي تسعى إليه والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

وقامت الهيئة القومية للتأمين، بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لفتح قنوات عديدة للحصول على جميع استحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع وآمن.