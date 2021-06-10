الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إيطاليا وأمريكا الأبرز.. خريطة الأسواق العالمية الواعدة أمام الصادرات المصرية خلال 2021

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة الأسواق العالمية الواعدة أمام الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالأشهر المناظرة من العام السابق عليه، والتي تمثل أبرزها فيما يلى: 

بلغت صادرات مصر إلى إيطاليا لـ  559.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 460.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 99 مليون دولار خلال عام.

وارتفعت صادرات مصر إلى أمريكا 525.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 395.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 129.4 مليون دولار خلال عام.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا لـ 516.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 438.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليها، بزيادة قدرها 77.8 مليون دولار خلال عام.

وسجلت صادرات مصر إلى الهند 413.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 252.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 160.5 مليون دولار خلال عام.

كما سجلت صادرات مصر إلى الصين 388.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 227.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 161 مليون دولار خلال عام.

وبلغت صادرات مصر إلى اليونان 349.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 143.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 206.2 مليون دولار خلال عام.

وارتفعت صادرات مصر إلى المملكة المتحدة لـ 264.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021  مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 

الاحصاء صادرات مصر إيطاليا أمريكا

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