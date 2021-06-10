رئيس «محلية إسنا» يتفقد أعمال رصف طريق البحر القديم (صور)

أجرى إبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية لأعمال رصف طريق البحر القديم، والجاري العمل بطول ٧٠٠م بداية من مركز شرطة اسنا حتى مسجد الشيخ هاشم مرورا ببنك مصر وبنك الإسكندرية.

ورافقه خلال جولته كل من: الهام محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وهشام عبد الحميد مسئول الطرق بإسنا.

وجاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

جدير بالذكر أن تفقد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي أرمنت واسنا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة" وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

واستهل جولته بمركز أرمنت بحضور علي عثمان نائب رئيس المركز، حيث تفقد برفقة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر والمهندس اسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بمحافظة الأقصر والدكتور مهندس محمد على الخطيب الاستشاري العام لمشروعات حياة كريمة والمهندس محمود الأنصاري استشاري المشروع والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، مجمع الخدمات بقرية السلام في حضور محمد عثمان رئيس القرية.

ثم توجه السكرتير العام والوفد المرافق له مجمع الخدمات بقرية المحاميد بحري، بحضور أحمد السعدي رئيس قرية المحاميد بحري، وتم حل مشكلة قطاعات وأبعاد المجمع بالتنسيق مع نائب رئيس المجلس.

وفى مركز أسنا رافق إبراهيم نصر رئيس المركز وصباح منصور نائب رئيس المركز وهناء النخيلي مدير التخطيط بالمركز والمهندس ضاحي عبده منسق مشروعات حياة كريمة بمركز اسنا السكرتير العام في جولته، حيث تفقد أعمال مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان، وتم استكمال الجولة بتفقد أعمال إنشاء شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية وابورات المطاعنة والتي تم تنفيذ ٢كم من إجمالي أطوال الشبكات بالقرية وكذلك تفقد المناطق المحرومة بوابورات المطاعنة والتي لم يتم توصيل الصرف الصحى لها ضمن المشروع، وأكد مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على توصيل الخدمة لها.

وأيضا تفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية كومير والذي سيتم إنشاؤه لخدمة المواطنين ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وسيضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام بأن مرفق الصرف الصحي بمركز إسنا سيتم توصيله لكافة التجمعات السكنية داخل القرى والعزب والنجوع ولا يقتصر على مناطق معينة، موجها بإزالة أي معوقات قد تعوق مسار العمل في كافة القطاعات.

أعمال رصف طريق البحر القديم بإسنا

أعمال رصف طريق البحر القديم بإسنا

أعمال رصف طريق البحر القديم بإسنا