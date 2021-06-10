سقوط ونش يتسبب في شلل مروري بمحور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو، شللا مروريا، عقب سقوط "ونش" بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، الأمر الذي تسبب في حالة شلل مروري تام، وتوقف وتكدس لحركة السيارات.

وأفادت مصادر بأن الونش الذي تسبب في الشلل المروري، سقط أثناء بعض أعمال الطرق على محور 26 يوليو، بالقرب من مدخل الشيخ زايد، وتسبب حادث سقوطه، في انهيار جزء من السور الحديدي الخاص بمنطقة العمل، بالإضافة إلى أحد أعمدة الإنارة، كما أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعقب وقوع الحادث، تم الدفع بـ3 أوناش لرفع الونش المتسبب في الحادث، وفور ورود بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، انتقل مأمور القسم، وعدد من قيادات الأمن، للوقوف على سبب سقوطه فجأة في عرض الطريق، ما تسبب في إغلاقه.