الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لا تهاون في إكراميات.. آليات تعامل مفتشي السياحة والمصايف مع مستأجري ورواد شواطئ الإسكندرية

اجتماع رئيس إدارة
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف

اجتمع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مع جميع مفتشي ومراقبي الإدارة المنتشرين على كافة الشواطئ لتوضيح آليات التعامل علي الشواطئ فى صيف 2021.

حضر اللقاء مراقب عام الشواطئ ومدير عام السياحة، ومدير عام المصايف ورئيس قسم المتابعة وكذلك مساعدو المراقب العام المسئولين عن شواطئ الإسكندرية.

في بداية اللقاء نقل اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة العاملين بالإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح موسم الصيف الحالي والعمل علي راحة المواطنين من رواد الشواطئ.
وتضمنت التعليمات 10 نقاط وهي:

1_لا تهاون على الإطلاق في موضوع تحصيل الإكراميات من الجمهور بالإكراه.

2_نظافة دورات المياه علي الشواطئ عامل أساسي لنجاح موسم الصيف.

3_غير مسموح بتواجد كابلات الكهرباء الممتدة علي رمال الشواطئ وضرورة تأمينها بالعزل والدفن بالشكل الصحيح.

4_استكمال بانرات بوابات الشواطئ طبقا للتصميم الموحد والموضح به اسم الشاطئ وقيمة تذكرة الدخول ويبرز ارقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

5_حال وجود البدالات على الشواطئ يسمح فقط بأربعة أفراد على البدال ولابد من توافر لايف جاكت مع كل فرد.

6_ عدم تواجد الغطاسين علي الشاطئ يعرض المستأجر لغرامات مالية وقد تصل إلى فسخ التعاقد.

7_ضرورة المرور المستمر على عمال أبراج المراقبة والذين يلعبون دورًا هاما في مراقبة رواد الشواطئ حال وجودهم في البحر داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

8_التأكد من وجود علم الجمهورية بالمقاس الكبير وبالحالة الجيدة علي بوابات الشواطئ.

9_ الاهتمام بنظافة الشاطئ.

10_الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وانهى « رشاد» الاجتماع بضرورة حسن استقبال المواطن وطمأنته وتشجيعه علي التمسك بحقه مؤكدًا ان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم حاليا بإعادة شواطئ الإسكندرية للصدارة بين شواطئ الجمهورية بالقضاء علي بعض الظواهر التي أثرت سلبا علي سمعة شواطئ الإسكندرية في السنوات الأخيرة.

اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف

اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
اجتماع رئيس إدارة السياحة والمصايف
شواطئ الإسكندرية تعليمات رواد الشواطئ الإسكندرية الشواطئ

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