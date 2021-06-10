نائب بني سويف: «العدل والمالية» وافقتا على إنشاء مجمع محاكم ناصر

كشف الدكتور محمد سيد جنيدي عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي ناصر والواسطي شمال محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، عن موافقة وزارتي العدل والمالية بإنشاء محكمة ناصر في ميزانية 2022/ 2023، بمحلقاتها بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى معالي وزير العدل، بشأن انشاء المحكمة.

وقال النائب: "المقر الحالي لمحكمة ناصر عبارة مبنى متهالك لعمارة سكنية لا تصلح أن تقدم الخدمة بالشكل المطلوب سواء للمواطنين أو القضاة والمحامين، كذلك استئجار مقر لمحكمة الأسرة والشهر العقاري، وبُعد تلك المقرات عن بعضها وما يترتب عليه من تحمل المواطنين عناء وتكلفة التنقل بين تلك المقرات".

وأضاف "تم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، وقمنا بمناقشته، وحصلنا على موافقة وزارة العدل بإنشاء المحكمة، وموافقة وزارة المالية لتدبير الاعتماد المالي في ميزانية 2022/ 2023 وعليه سيتم المتابعة أولا بأول حتى الإنشاء وبدء العمل بها".

فيما تقدم الدكتور محمد سيد جنيدي بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر.

وتضمن طلب الإحاطة: "على الرغم من بدء العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية بهبشين منذ 12 عامًا لخدمة أكثر من 40 ألف مواطن، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وعلى الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص المشروعات العاجلة والملحة لخدمة للمواطنين ومن بينها هذا المشروع الذي كلف الدولة ملايين الجنيهات".

وطالب الدكتور محمد سيد جنيدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس.