الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الحوثيين
الحوثيين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات - في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حثت الوزارة، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا و حاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

تدمير طائرة مفخخة 

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما شدد التحالف العربي، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفي بيانٍ سابق، ظهر اليوم، نفى التحالف العربي، الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال التحالف العربي، إنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط ‎صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية. 

وأشار التحالف في بيانه، إلى أن عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.

الإمارات الحوثيين ميليشيا الحوثي خميس مشيط طائرة مفخخة السعودية التحالف العربي

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