الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو ببنى سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم  دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم  دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل بمركز ناصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد  رمضان سيد 15 سنة، طالب مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، وإسلام بدوي محمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنه سعد بدر 15 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل أصيب طالب، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد الواسطي شمال محافظة بنى سويف وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بإصابة طالب بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد الواسطي شمال المحافظة.

وتبين أن الطالب يدعى "عبد الرحمن. ش . س" 18 عاما، مقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقيين وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق آخر، أصيب أمين شرطة بكسور وربة منزل في انقلاب توك توك بطريق اهناسيا المعصرة أمام محطة وقود وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى مستشفى بنى سويف الجامعي.

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