بثنائية مصطفى محمد.. المنتخب الأوليمبي يهزم جنوب إفريقيا

فاز المنتخب الأوليمبي بقيادة مدربه شوقي غريب، على المنتخب الجنوب إفريقي، في اللقاء الودي، المقام على استاد السويس.

أحرز مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وحرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على التواجد الجديد لمتابعة المباراة.

ورافق المدير الفني في السويس لمتابعة اللقاء، أعضاء الجهاز الفني المعاون، أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

ودخل المنتخب الأوليمبي الأربعاء الماضي معسكره التدريبي المفتوح، لخوض مواجهتي جنوب إفريقيا وديًا، حيث كان المعسكر المفتوح أيام 2 و3 و4 يونيو الجاري، ودخل «فراعنة الأوليمبي» بعدها معسكرًا مغلقاً السبت الماضي، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

ويفتتح منتخب مصر الأوليمبى مشواره فى أوليمبياد طوكيو، بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.