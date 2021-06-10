الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: لا قفزات جديدة بمستويات الأسعار ومعدل التضخم أقل من العام الماضي

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال مينا نصحى باحث إحصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة فى مستويات الأسعار فى ريف وحضر الجمهورية لازالت دون المستويات المقلقة، مشيرًا إلى أن التضخم الشهرى لم يتخط الـ1% مسجلًا 0.6% لشهر مايو الماضي، فى حين تراجعت نسبة التضخم السنوي إلى 4.9% لشهر مايو 2021 مقابل 5% للشهر ذاته من العام السابق عليه.

وأرجع مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، ارتفاعات التضخم الشهري الأخيرة إلى ثلاث متغيرات أولها تحريك أسعار البنزين ما انعكس على زيادة تكلفة النقل الخاص بنسبة 1.9%، وزيادة أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% بسبب زيادة الإقبال على الشراء مع حلول موسم الأعياد للمسلمين والأقباط فى التوقيت نفسه، وكذلك ظهور العروة الصيفية التى أدت لارتفاع أسعار بعض أصناف الفاكهة والخضر بنسبة 1.3% نظرًا لقلة المعروض منها فى بداية الموسم الصيفى.

وأشار إلى أن الزيادة في مستويات الأسعار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي أقل من الفترة المناظرة من العام الماضي، موضحًا أن معدل التضخم خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2021 سجل 4.8% مقارنة بنحو 5.4% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق. 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 112.9 نقطة لشهر مايو 2021، ليسجل بذلك معدل التضخم ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر إبريل 2021، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وارجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.3%).

الاحصاء التضخم أسعار سلع زيادة

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