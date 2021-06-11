تعرف على مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 للعاملين بالدولة

تستعرض "الدستور" موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، حيث أعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن مواعيد صرف مرتبات الشهر بالقرب من نهاية العام المالي الحالي 2020-2021، وتبدأ الوزارة في صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الثلاثاء 15 يونيو، وحتى يوم الخميس 17 يونيو.

ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات، للعاملين بالوزارات والجهات الحكومية المتعددة سيتم على مدار 3 أيام.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

المجموعة الأولى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيتم صرف المرتبات لها، يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو المقبل، للجهات التالية، "وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، وزارة الثقافة، وزارة الآثار، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الطيران المدني، وزارة السياحة، وزارة البترول، والمصالح والهيئات التابعة لتلك الوزارات السابقة، بالإضافة إلى العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الإجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوي العاملة، وأيضا العاملون في المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والامانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".

المجموعة الثانية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيتم صرف المرتبات لها، يوم الأربعاء الموافق ١٦ يونيو المقبل، للعاملين في القضاء، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والرقابة الإدارية، والرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المجموعة الثالثة، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيتم صرف المرتبات لها، يوم الخميس الموافق ١٧ يونيو المقبل، في وزارات، "التربية والتعليم، والزراعة، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية"، والمصالح والهيئات والمديريات التابعة لهذة الوزارات، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات التي لم يتم صرف المرتبات لها خلال اليومين السابقين.