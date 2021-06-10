الحكومة اليمنية تدين استهداف مأرب.. و«الإرياني»: «ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام»

‏أدان وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، معمر الإرياني، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي لا تفقه لغة الحوار ولا تؤمن بالسلام، فيما طالب المجتمع الدولي بسرعة العمل على إعادة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

وكتب الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “ندين ونستنكر باشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسجد وسوق تجاري وإصلاحية للنساء في مدينة مأرب وسيارات إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، ما أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين بينهم نساء وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية”.

‏وأضاف: “تصعيد مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على مدينة مأرب، واستهدافها المباشر للأحياء السكنية والأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين والنازحين، هو رد مباشر على دعوات التهدئة، والتحركات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام”.

‏وتابع الوزير اليمني: “هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تفقه لغة الحوار ولا تؤمن بالسلام، وأنها مجرد أداة إيرانية للقتل والتدمير، وأن السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن هو دعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن”.

‏وشدد الإرياني، في ختام بيانه قائلًا: "المجتمع الدولي مطالب بمغادرة مربع الصمت الذي تعتبره مليشيا الحوثي ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، وإدانة هذه الجرائم الوحشية والقتل الممنهج للمدنيين من النساء والأطفال، وسرعة العمل على إعادة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وتقديم قياداتها للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب"

استهداف مأرب مجددًا

وفي سياقٍ متصل، أكدت مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب اليمنية، سقوط 8 شهداء و27 جريحًا من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم، قصفًا متتاليًا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجدًا في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر، أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحًا، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.