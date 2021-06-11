تعيين 16 قيادة جديدة بوزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم

أصدر قرارًا بتعيين ١٦ قيادة جديدة بالتربية والتعليم في درجات وكيل ووكيل أول وزارة بقرارات من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزرا ، للتثبيت على الدرجة لمدة عام.

ووفقا للقرار فقد تم تعيين الدكتورة إلهام أحمد رئيسة لقطاع الأنشطة والخدمات، والدكتورة راندا شاهين رئيسة لقطاع التعليم العام بدرجة وكيل أول وزارة، كما جدد تعيين محمد سعد محمد حسن رئيسًا للتعليم الثانوي والخاص والعام، وتعيين هالة عبد السلام خفاجي بدرجة وكيل وزارة.

كما شملت التعينات كلًا من، هشام منير عبدالغني مديرًا لمديرية الأقصر، وصبري خالد عثمان مديرًا لمديرية قنا، ومحمد فؤاد عبد الهادي مديرًا لمديرية سوهاج.

وجاءت الأسماء المعينون وفقا للكشف الصادر لوكلاء الوزارة هم:

هالة عبد السلام شفيق خفاجي

سعيد مصطفى صديق محمد

إيمان محمد حسن محمد سليمان

أحمد محمد نبيل عبد الحميد

هشام منير عبد الغني علي

علي عبدالرؤوف أحمد محمد رمضان

طه أحمد طه عفيفي عجلان

عربي أبوزید أحمد بدري

نبوي باهي أحمد علي

محمد حامد عقل مبارك

محمد فؤاد عبدالهادی محمد الرشیدي

صبري خالد عثمان احمد

محمد عطية محمد عطية

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم ١٠يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للشعبه الأدبية.

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

قرار وزير التربية والتعليم