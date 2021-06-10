عبير صبري: «عودة الأب الضال» وراء قطع إجازتي.. وشخصيتي مفاجأة في المسلسل

عبرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل عودة الأب الضال الذي يتم تصويره هذه الفترة استعدادًا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عبير، لـ"الدستور"، إنها تجسد دور سيدة تتزوج من بيومي فؤاد وتحاول النصب عليه والاستيلاء على الفندق الذي يمتلكه، خاصة أن بيومي يقدم دور رجل ثري جدًا ويحاول لم شمل أبنائه السبعة لحل أزمة كبيرة تعرض لها.

أشارت إلى أنها انطلقت في تصوير العمل منذ أيام قليلة، حيث قطعت إجازتها الصيفية لاستكمال تصوير عملها الجديد الذي عبرت عن سعادتها للقاء هذا العدد الكبير من المشاركين فيه.

تدور فكرة المسلسل، الذي تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة، حول رجل أعمال ثري يقع في أزمة ويحاول البحث عن أبنائه السبعة لكي يخرج منها.

يشارك في بطولة المسلسل إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري ، شادي الفونس، وأوتاكا، وأميرة هاني، ونيفين محمد، ورانيا الخطيب، وأيمن صلاح ، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبدالعال، وشاركت عبير صبري خلال الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل موسي مع النجم محمد رمضان.

تتضمن قصة مسلسل محمد رمضان الجديد العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المميزة وتدور في حقبة الخمسينات والسيتنات أثناء الحمل الفرنسية، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقاؤه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها.