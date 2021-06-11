الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: حريق مخلفات الفسطاط بسبب عقب سيجارة

حريق
حريق

انتقلت النيابة العامة، إلى موقع حريق منطقة الفسطاط بمصر القديمة، اليوم الخميس، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لأخذ عينات من مكان الحادث لتحليلها، ومن ثم الوقوف على أسباب الحريق، كما أمرت إطلاعها على تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة الأسباب الفعلية للحريق.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة أن الحريق الذي نشب في مخلفات أشجار بمصر القديمة أنه نتج عن إلقاء عقب سيجارة ما أدى إلي اشتعال النيران في المخلفات. 

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق دون وقوع اى إصابات.

 

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة ، على الفور دفع اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3  سيارات إطفاء، وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

ونصت المادة 252 من قانون العقوبات علي ان جريمة الحرق العمد (كل من وضع عمداً ناراً في مبان في المدن أو في الضواحي أو في القري أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو على وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجنايه ام لا يعاقب بالمؤبد او المشدد ، يحكم ايضا بهذه العقوبه على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديديه سواء كانت محتويه على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك) .

 

من جانبه يسعى المشرع بقانون العقوبات لردع كل من تسول له نفسه تهديد ممتلكات الغير، وإتلافها بشتى الطرق، وفى مقدماتها إشعال النيران فيها سواء كانت الممتلكات مبانى أو عمارات أو مخازن أو معامل أو سفن وغيرها من الممتلكات، والتى نص قانون العقوبات فى الباب الثانى منه وبالتحديد فى المادة 252
 

كما نص القانون على عاقب من وضع النار عمدا فى محل مسكون او معد للسكنى وفقا لنص الماده (252) بالحبس المؤبد او المشدد ، اما اذا اقتضت احوال الجريمه رأفة المحكمه واستعملت الماده (17) من قانون العقوبات فانه يجوز النزول بالعقوبه درجتين وبذلك تكون العقوبه السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور.   

كشفت الاجهزه الأمنية عقب سيجارة اشتعال النيران المخلفات السيطرة أدخنة بمنطقة بمصر ومخلفات

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

36 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

مصادر تكشف خطة توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال يونيو

«الصحة»: تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

التحريات: حريق مخلفات الفسطاط بسبب عقب سيجارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين