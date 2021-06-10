عروض فنية متنوعة بنادي الواي بأسيوط علي هامش مهرجان المسرح

قدمت مساء اليوم عروض فنية متنوعة تضم أتوبيس الحكي والأراجوز والسمسمية بنادي الواي بأسيوط، حيث تفاعل الأطفال والشباب معها، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقامة حاليا بمحافظة اسيوط فى الفترة من 7 -11 يونيو الحالى والتى تقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.



جاءت عروض " أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة " والتى يقدمها الفنان ربيع زين بالتعاون مع قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير وتتضمن جلسات توعية عن كوفيد ١٩، جلسات حكي يقوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، بالاضافة الى جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.



كما قدمت فرقة الأراجوز التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل عدد من العروض التي تقدم للأطفال مجموعة من القيم والمبادئ بأسلوب مبسط في محاولة لتصحيح بعض السلوكيات مثل عرض الشحات ، عرض أراجوز في المدرسة، عرض أراجوز سي السيد.



بينما قدمت عروض السمسمية لفرقة شباب النصر ببورسعيد وتتكون الفرقة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع، حيث قدمت الفرقة مجموعة من أهم اغانى السمسمية وهى : افتتاحية من اغاني القنال والبحر ( من بورسعيد للاسماعيلية من اسماعيلية للسويس - احنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا ام الخلول )، وكذلك مجموعة من اغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ ( بورسعيد الوطنية- بحروف من النور و حروف من النار-بورسعيد شباب ورجال)، وأيضا اغاني التراث والضمة ( نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من اغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد الميه - في العزبة و راس البر - الليلة ليلة جميلة).