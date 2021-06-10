«فضائي».. رواية جديدة من ترجمة محمد عصمت بدار كيان

تصدر قريبًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "فضائي" من تأليف رائد الخيال العلمي ألان دين فوستر، وترجمة كاتب الرعب محمد عصمت، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وقرر ألان دين فوستر تحويل سلسلة الأفلام الشهيرة "فضائي" إلى روايات وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققته السلسلة، وبعد كتابة فوستر لها لاقت نفس النجاح الذي لاقته سلسلة الأفلام الشهيرة.

الرواية تدور أحداثها في الفضاء حول مجموعة من البشر تشكل طاقم السفينة الفضائية "نوسترومو"، والتي تفيق من نوم عميق بالتبريد للتحقيق في بث فضائي غامض على كوكب قريب.

تكتشف المجموعة مركبة مهجورة وغرفة مليئة بالآلاف من البيض الملقى على مرمى البصر، وحينما يعودون يجلبون معهم مخلوقا سيعلمهم المعنى الحقيقي للخوف، فقط هناك شرط وحيد.. أن يظلوا على قيد الحياة".

ياق متصل، أعلن محمد جميل صبري مدير دار كيان للنشر والتوزيع أن الدار تعاقدت على ترجمة أول كتاب في السلسلة، وأنها تعاقدت أيضًا على ترجمة عدد من السلاسل الشهيرة التي سوف تطرح تباعا بعد النجاح في الحصول على حقوقها:" تأتي هذه الترجمات كخطوة في طريق تقديم وجبة ثقافية متنوعة للقارئ العربي ممثلة في اختيارات لاقت الإعجاب مسبقًا في بلادها، ومن هنا رأت الدار ترجمة هذه السلاسل لتكون بين يدي القارئ العربي.