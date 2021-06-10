التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما شدد التحالف العربي، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفي بيانٍ سابق، ظهر اليوم، نفى التحالف العربي، الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال التحالف العربي، إنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط ‎صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.

وأشار التحالف في بيانه، إلى أن عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.

استهداف مأرب مجددًا

وفي سياقٍ متصل، أكدت مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب اليمنية، سقوط 8 شهداء و27 جريحًا من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم، قصفًا متتاليًا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجدًا في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

وأكدت المصادر، أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحًا، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.