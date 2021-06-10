بايدن: الولايات المتحدة ستشتري نصف مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلن جو بايدن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستشتري نصف مليار جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا من أجل توزيعه على الدول الفقيرة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأكد جو بايدن أن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون المصدر الرئيسي العالمي لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أضعفت الاقتصاد العالمي وساهمت في زعزعة استقرار العديد من الدول.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مسؤولة عن خفض إصابات ووفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن إمكانية قيادة بريطانيا والولايات المتحدة للجهود العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني ملف القرصنة الإلكترونية ومكافحة التغير المناخي والأوضاع في أفغانستان، كما أجرى محادثات مثمرة وناقشا عدة ملفات هامة على الساحة الدولية

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني وجود "أرضية مشتركة" مع الرئيس الأمريكي بشأن إيرلندا الشمالية.

مجموعة السبع تبحث تداعيات كورونا

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكد في وقت سابق، أن مجموعة السبع ستناقش التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، حيث شهدنا خلال فترة كورونا أسوأ مرحلة بالنسبة للتعليم مؤكدة أن مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الجائحة في عام 2022.

يأتي هذا فيما كشفت وثيقة مسربة من قمة مجموعة السبع أن القادة ضمن القمة سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا، حيث أشارت مسودة البيان إلى أن مجموعة السبع ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

ووفقا للوكالة الأمريكية، يعكف مسؤولون أمريكيون وبريطانيون على وضع وثيقة تحدد خطة لإنهاء الوباء بحلول ديسمبر 2022، مضيفة أن تلك الوثيقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية خلال قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، ابتداء من يوم الجمعة.