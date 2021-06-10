نشاطات مستمرة لـ«حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجا بالصعيد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه في متابعة ميدانية للمشروع القومي حياة كريمة في محافظة قنا، فقد تم البدء في تركيب الصرف الصحي ووصلات مياه بالحجيرات قرية حجازة بحري، مركز قوص، وتنزيل آبار التجفيف الخاصة بأعمال الصرف الصحي، جزيرة الحمودي، مركز الوقف.

وأكدت المؤسسة -في بيان لها- أنه بالإضافة إلى ذلك، فتستكمل أعمال حفر مد وتدعيم المناطق المحرومة بمنطقة شارع الشيخ ابراهيم سليم، وشارع أحمد عبده بدري، وجزيرة الحمودي، قرية المراشدة، مركز الوقف، وكل ذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعلى صعيد آخر، أكدت المؤسسة استمرار العمل اليومي بالمجمعات الحكومية للخدمات المتكاملة بقري مركزي اسنا وارمنت، بمحافظة الأقصر، حيث جاري العمل بعدد ١٣ مجمع منها (النمسا، كومير، الشغب، الحله، توماس الوسطي، الرزيقات، المحاميد، الرياينه).

كما تم البدء بمشروعات تطوير الكباري على الممرات المائية والترع بقرى حياة كريمة بالأقصر وجاري استلام وتجهيز المواقع لبدء التنفيذ.

يذكر أن تلك الأعمال بالمحافظة تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.