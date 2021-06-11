الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد «الأنس والنمس»

محمد هنيدى
محمد هنيدى

انتهى الفنان الكبير محمد هنيدي منذ أشهر قليلة من تصوير أخر مشاهد فيلمه الجديد "الأنس والنمس" في استديوهات شريف عرفة بالسادس من أكتوبر، ليدخل مخرج العمل شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بالعمل السينمائي. 

وأكد النجم محمد هنيدي، في تصريح لـ"الدستور"، أن العمل أصبح جاهز للعرض، لكنه لا يعلم الموعد النهائي لعرضه جماهيريا، لكنه سيكون في القريب العاجل، خاصه بعد انتهاء تصويره. 

وأوضح أن الأوضاع الحالية لكورونا أثرت على السينما بشكل كبير، ومن المنتظر أن يتم طرح العمل عقب استقرار أوضاع كورونا وتقل الإصابات بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف،على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور "عفريتة" يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكي يصل إليها ويحاول عمرو عبدالجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، أما سليمان عيد فيظهر في دور "عفريت" يتحول إلى "حداية"، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبدالرسول والدته في الفيلم، وذلك في إطار من الرعب الكوميدي. 

محمد هنيدي سليمان عيد منة شلبي بيومي فؤاد شريف عرفة عمرو عبد الجليل عارفة عبد الرسول الانس والنمس

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