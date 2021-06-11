الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 التيرم الثاني

امتحانات الشهاده
امتحانات الشهاده الإعدادية

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021، عقب أن أدى البعض منهم امتحانات التيرم الثاني للعام الدراسي 2020-2021 من مجموع ما يقرب من مليون و600 ألف طالب، في ربوع محافظات مصر.

وينتظر أولياء الأمور صدور موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن كل محافظة مرتبطة بمديرية التعليم الخاصة بها، والتي من شأنها تصحيح أوراق إجابات الطلاب، وقبل ذلك إصدار جداول امتحانات خاصة بكل محافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

وطالبت وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات، والاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021، واعتماد النتائج من قبل المحافظين عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب.

يذكر أن نظام اعلان نتائج الشهادة الإعدادية ياتي برصد الدرجات أولا من قبل كل محافظة واعتمادها من قبل المحفظ ثم يأتي إعلان نتائج الأوائل ويليها إعلان نتيجة باقي الطلاب، كما هو معروف ومتداول.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

تختلف روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بحسب مديريات التربية والتعليم المختلفة بجميع المحافظات، بعد معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 فمنهم من يصدر رابطاً للاستعلام عن النتيجةت وهناك مدارس تعلن النتائج داخل المدرسة التابع لها الطالب.

وهناك بعض المحافظات التي تضع رابطاً للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية، كما يوجد رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام العام من هنا.

تنسيق الثانوية العامة 2021-2022

عقب الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 يهتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بالنتائج الخاصة بهم بجانب أولياء الأمور، للاطمئنان على تنسيق الثانوية العامة 2021 أو مدارس المتفوقين أو الدبلومات الفنية.

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ومن المرتقب أن تعلن كل مديرية تربية وتعليم عن تنسيق الثانوية العامة 2021 الخاص بها، واستحقاق مجموع درجات الطلاب للدخول بها. 

فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب ظهورها في المحافظة التابع لها الطالب، وذلك بعد بعد فتح باب التقدم الرسمي للراغبين.

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