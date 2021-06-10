هبة مجدى تعود للحياة الفنية عقب نهاية إجازتها الصيفية

قالت الفنانة هبة مجدي إنها تقرأ هذه الفترة عدة سيناريوهات درامية خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها بأحد الشواطئ الساحلية في مصر برفقه أفراد أسرتها.

وأضافت هبة، لـ"الدستور"، أنها ستعاود نشاطها الفني عقب أخذ قسط من الراحة، حيث ستوافق على أحد الأعمال خلال أيام للبدء في تصويرها، تزامنًا مع نهايه فترة إجازتها، مؤكدة أنها تحاول خلال هذه الأيام اختيار عمل جيد توصل به نجاحاتها الفنية على شاكلة ما حققته خلال الماراثون الرمضاني الماضي بعد مشاركتها في مسلسل موسي الذي حقق نجاحًا كبيرًا نالت عليه إشادات الجمهور والنقاد.

وعبرت هبة عن سعادتها بتقديم شخصية شفيقة في مسلسل موسى، والتي وصفتها بالشخصية الأهم في مشوارها الفني، نظرًا للنجاح الذي لاقته من الجمهور والأصدقاء الذين باركوا لها العمل الجديد الذي قدمت فيه شخصية متنوعة في أكثر من شكل وطريقة خلال الأحداث، متمنية أن توفق في اختيار مسلسلها المقبل الذي سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لافتة إلى أن شفيقة ستجعلها تتأنى في اختيار عملها الجديد.

وأحيت هبة مجدي مؤخرًا الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا ٢٥ أبريل ٢٠١٦ ونشرت هبة صورًا لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، مصحوبة بتعليق قالت فيه: "الذكرى السنوية الخامسة على وفاة بابا حبيبي.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة، وأرجو قراءة الفاتحة عند الإفطار، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ٢٥ أبريل ٢٠١٦، وسط دعوات كثيرة من جانب جمهورها بالرحمة.