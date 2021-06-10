الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة بنى سويف» يتفقد مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الخميس، مركز التلقيح بلقاح فيروس كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأكد الدكتور محمد يوسف، خلال جولته، من تسجيل بيانات المواطنين المترددين لأخذ اللقاح من التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والذى شهد إقبالا من المواطنين من بينهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من خدمات للمواطنين داخل المحافظة.

ودعا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، المواطنين داخل المحافظة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاح بعدما تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة.

حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاى بمركز اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة بمركز الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل- سمسطا، والتي تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين "الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل" بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا
بني سويف محافظة وكيل وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا مستشفى بني سويف تسجيل بيانات

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

منتفعو «سكن كريم» يتحدثون: انتقلنا من المناطق العشوائية إلى الحضرية

قاضى قضاة فلسطين: مصر أكثر دولة ناضلت لتحرير الشعب الفلسطينى

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين