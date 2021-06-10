وكيل «صحة بنى سويف» يتفقد مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الخميس، مركز التلقيح بلقاح فيروس كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأكد الدكتور محمد يوسف، خلال جولته، من تسجيل بيانات المواطنين المترددين لأخذ اللقاح من التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والذى شهد إقبالا من المواطنين من بينهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من خدمات للمواطنين داخل المحافظة.

ودعا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، المواطنين داخل المحافظة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاح بعدما تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة.

حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاى بمركز اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة بمركز الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل- سمسطا، والتي تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين "الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل" بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا