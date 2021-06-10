مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادت تصادم علي الطريق الزراعي عند قرية كفر أبو جمعة بقليوب بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة ببنها يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في اتجاه العودة إلى مدينة بنها من القاهرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين حدوث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص عند قرية كفر أبو جمعة التابعة لمدينة قليوب ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وقامت إدارة المرور بتسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة السيارات ومصالح المسافرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، صعق التيار الكهربي عامل ومهندس في محطة محولات قها التابعة لشركة طلخا أثناء دخولهما المحطة فى قها لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية دون فصل التيار فتم صعقهما ولقى الأول مصرعه وأصيب الثانى وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث يفيد تلقيه إخطارا من قسم شرطة قها بوفاة عامل وإصابة مهندس بصعق الكهرباء داخل محطة محولات قها.

انتقل على الفور المقدم عبد العظيم سلامة نائب مأمور قسم قها والهندسة امل فوزى رئيس المدنية وتبين أنه أثناء قيام "محمود م ع" 41 سنة عامل وبصحبته أحد المهندسين بدخول المحطة لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية دون فصل التيار، صعقتهما الكهرباء وتوفى الأول بينما أصيب الثاني وتم قطع الكهرباء عن مدينة قها والقرى التابعة لها لمدة ساعة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.