باكستان تخفف قيود مواجهة كورونا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس "كورونا"، خلال الموجة الثالثة من الفيروس في البلاد اعتبارًا من 15 يونيو.

وأفاد مركزلقيادة والعمليات المعني بمكافحة "كورونا" في باكستان، وفق ما أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم، تخفيف القيود قليلاً اعتبارًا من 15 يونيو.

وأعلن المركز، عن انطلاق حملة التطعيمات للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق اعتبارًا من، غد الجمعة، الموافق 11 يونيو.

واتخذت باكستان هذه القرارات خلال جلسة خاصة ترأسها رئيس مركز مكافحة "كورونا"، أسد عمر.

وعلاوة على ذلك، سمحت باكستان بفتح الصالات الرياضية الداخلية جزئيًا أمام الأشخاص الذين تلقوا التطعيم فقط.