مسؤول عسكري أمريكي: الصين تزيد من قدراتها العسكرية بوتيرة خطيرة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة خطيرة.

وقال ميلي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، الخميس، إن الصين ترفع من قدراتها العسكرية، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا متزايدًا للسلام والاستقرار في العالم.

وأضاف أنه من الضروري ضمان الحفاظ على تقدم واشنطن التنافسي والتكنولوجي.

وتضع السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات التصدي للصين في صلب سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة وسط ارتفاع مخاوف في الساحة الدولية من تصاعد حدة المواجهة بين القوتين العالميتين علمًا بأنهما تمثلان أكبر اقتصادين في العالم.