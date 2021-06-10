«الكركرية» تطلق حملة التكافل الإفريقى لمساعدة اللاجئين النيجيريين فى بنين

أعلنت الطريقة الكركرية الصوفية، عن أن الزاوية الكركرية بمريديها في جمهورية بنين واصلت مبادرتها الاجتماعية الكبري والتي عملت من خلالها على توزيع المؤن الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية لفائدة مخيم اللاجئين النيجيريين الذين نزحوا إلى مدينة Malanville فرارا من الأوضاع الصعبة التي تعرفها النيجر.

وذكرت الطريقة في بيانها: “لقد غطّت المساهمة الحاجات اليومية للنازحين من دقيق وذرة وزيت وأرز إلى جانب الحصائر ومواد التنظيف ساعية نحو رفع وتيرة التفاعل وتعزيز مبدأ التعاون ونشر قيم التسامح والتعاطف”.

وتابعت: “هكذا استجاب مريدو الزاوية الكركرية في رابع مساهمة لهم عند مدينة Malanville بجمهورية بنين في صرف عبادة التخلّق بسريان التحقّق اعتبارا لحاجة الحدث الزمني وفقه مقتضاه وضرورياته حيث ملئت قلوب المستفيدين فيه بالأمان ورسم ملامح الاطمئنان على وجوههم ، ليسطّر التاريخ الإفريقي تجاوب شعوب القارّة السمراء وائتلافهم فيما بينهم كرمز للوطنية العالميّة وقيمة سلميّة تنبذ لغة الكراهية وإيحاءات العنف التي تقف عثرة أمام رحلة التنمية والرقي الإنساني”.