الطماطم تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 55%

أوصت وزارة الزراعة الأمريكية، بضرورة تناول كمية كبيرة من الطماطم يوميًا، وذلك من أجل تجنب عدد كبير من الأمراض الخطرة، حيث تعد إضافة المزيد من الطماطم إلى نظامك الغذائي طريقة سهلة لتقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية إلى النصف.



ووفقًا لما ذكره موقع "bestlifeonline" الطبى، فيمكن أن تقلل الطماطم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من النصف، استنادًا لنتائج الدراسة الأخيرة والتى أجراها باحثون من المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

وسلط الباحثون الضوء على الخصائص الصحية المفيدة للطماطم فيما يتعلق بخطر السكتة الدماغية، حيث قام الباحثون في الدراسة بتحليل أكثر من 1000 رجل في فنلندا تتراوح أعمارهم بين 46 و 65 لمدة متوسطها 12 عامًا - انتهى خلالها 67 رجلاً بالإصابة بسكتة دماغية.



ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا الطماطم انتهى بهم الأمر بانخفاض خطر إصابتهم بأي نوع من أنواع السكتة الدماغية بنسبة 55 في المائة مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطماطم بالكاد.

وفيما يتعلق بالسكتات الدماغية التي تسببها جلطات الدم، كان الانخفاض أكبر - مع انخفاض خطر الإصابة بهذا النوع من السكتات الدماغية بالنسبة للرجال.

السر وراء قدرة الطماطم فى الحماية من السكتات الدماغية

وأكد الباحثون أن الطماطم تحتوى على مضادات الاكسدة التى تساهم بشكل كبير فى التصدى لهجمات السكتات الدماغية الخطرة.

وأشار الباحثون، إلى أن الطماطم مليئة بالليكوبين المضاد للأكسدة، حيث انتهى الأمر بالرجال الذين لديهم أعلى كميات من اللايكوبين بأقل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أنه من بين 259 رجلاً لديهم أعلى مستويات من اللايكوبين ، انتهى الأمر بإصابة 11 فقط بسكتة دماغية، لكن بالنسبة إلى 258 رجلاً لديهم أدنى مستويات من اللايكوبين ، أصيب 25 منهم بسكتة دماغية.

ولخص الباحثون في دراستهم إلى أن هذه الدراسة الاستباقية تظهر أن التركيزات العالية من اللايكوبين في مصل الدم، تقلل من خطر أي جلطة دماغية وسكتة دماغية عند الرجال.