الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يعلن نهاية عملية برخان الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، عن نهاية عملية برخان الفرنسية في منطقة الساحل الافريقي، مشيرا إلى أنه تم إجراء "تغييرا عميقا" في الحضور العسكري الفرنسي في الساحل الإفريقي.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم ، إنه سيتم استبدال عملية "برخان" الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي بأخرى دولية وستشارك فيها فرنسا.

وإلى جانب ذلك أكد الرئيس الفرنسي أن باريس تعتزم خفض عدد قواتها في منطقة الساحل الإفريقي مستقبلا.

وتعليقا على الأوضاع في لبنان قال الرئيس الفرنسي، إن حكومته تعمل على تطوير نظام تمويل يضمن استقرار الخدمات العامة الرئيسية في لبنان، كما تعهد بمواصلة العمل بشكل حثيث للدفاع عن خارطة طريق من أجل لبنان.

وبشأن إيران، اعتبر إيمانويل ماكرون أن الصواريخ البالستية الإيرانية تمثل تهديدًا إقليميًا، وكذلك البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا.

إيمانويل ماكرون فرنسا عملية برخان الساحل الأفريقي الرئيس الفرنسي

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