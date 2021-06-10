كيف علقت دينا الشربيني على عيد ميلاد ابنة عمرو دياب؟

قامت الفنانة دينا الشربيني بتهنئة نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة، بعيد ميلادها من خلال نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا صورة لنور، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأجمل بنت في العالم، أتمنى لكِ السعادة والنجاح، تستحقي الأفضل يا جميلة، أنتِ تعلمين مقدار حبي لكِ".

وقامت نور بالرد على كلام الشربيني حيث قالت نور بسعادة، قائلة: "أحبك جدًا يا دينا، انتي الأفضل وأتمنى ان أراكي قريبًا"، مضيفة: "شكرا ياحبيبتي جدا على المنشور الرائع، إنتي طيبة وملاك".

وشاركت دينا الشربيني موخرًا في موسم عيد الفطر بفيلم "ثانية واحدة"، مع الفنان مصطفى خاطر، وحققت خلاله إيرادات ضعيفة، مقارنة بباقي الأعمال المعروضة في هذا الموسم.