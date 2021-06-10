الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: تأخير تحرك أول قطار من «المرج الجديدة» غدًا

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرارالعمل به حتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من غدا فقط.
 

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتيشبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥م ومن محطة العتبة الساعة١١:٥٥م .

 

وأضافت الشركة فى بيانها أنه تتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥م .

 

المترو غدا المرج الدائري غلق المحطة

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