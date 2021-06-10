آلاف الصوفية يشاركون فى مجلس قراءة السيرة النبوية باليمن

شارك الآلاف من مريدي الطرق الصوفية باليمن، اليوم الخميس في مجلس قراءة السيرة النبوية الشريفة والذي نظمه الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ شيخ طريقة آل باعلوي الصوفية باليمن، رئيس دار المصطفى لعلوم التصوف.



وتم تطبيق تقنية البث مباشر، خلال تنظيم قراءة السيرة النبوية الشريفة؛ والتي جائت بعنوان "الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع"، حيث ألقى "بن حفيظ" محاضرة علمية، ضمن سلسلة إرشادات السلوك بدار المصطفى بتريم، وبحضور عدد كبير من مقدمي ونواب دار المصطفى بتريم من مختلف مدن اليمن.