«تعليم القاهرة» تفوز في بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية بنات

القاهرة أولي المحافظات

تصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في الألعاب الجماعية بنات.

وتقدم محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، بالتهاني القلبية لبناته الطالبات المشاركات في المباريات واللاتي تفوقن رياضيا واقتنصن المركز الأول جمهورية في كرة اليد والسلة والكرة الطائرة، وتمني لهم التوفيق والتميز دائما .

كما تقدم بالشكر لفريق العمل بتوجيه التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية ، وفريق العمل والإشراف بالمدارس .

جاء ذلك تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، حيث قدمت لهم التهنئة قائلة: “ألف مبروك فوز فرق القاهرة للبنات للطائرة والسلة واليد في بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية/بنات”.

كما فاز منتخب فريق الكرة الطائرة بالمركز الأول و المركز الثاني جمهوري، وكرة السلة بالمركز الأول و المركز الثاني جمهوري، وكرة اليد الفريق( أ ) بالمركز الأول، والفريق ( ب ) بالمركز الثالث .