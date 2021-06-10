الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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«تعليم القاهرة» تفوز في بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية بنات

منتخب الكرة الطائرة بنات
منتخب الكرة الطائرة بنات

تصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في الألعاب الجماعية بنات.

وتقدم  محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، بالتهاني القلبية لبناته الطالبات المشاركات في المباريات واللاتي تفوقن رياضيا واقتنصن المركز الأول جمهورية في كرة اليد والسلة والكرة الطائرة، وتمني لهم التوفيق والتميز دائما .

كما تقدم بالشكر لفريق العمل بتوجيه التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية ، وفريق العمل والإشراف بالمدارس .

جاء ذلك تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، حيث قدمت لهم التهنئة قائلة: “ألف مبروك فوز فرق القاهرة للبنات للطائرة والسلة واليد في بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية/بنات”.

كما فاز منتخب فريق الكرة الطائرة  بالمركز الأول و المركز الثاني جمهوري،  وكرة السلة  بالمركز الأول و المركز الثاني جمهوري، وكرة اليد الفريق(  أ ) بالمركز الأول، والفريق ( ب ) بالمركز الثالث .

 

منتخب الكرة الطائرة بنات
منتخب الكرة الطائرة بنات
امتحانات مدارس وزارة التربية والتعليم جماعية على مستوى الجمهورية كرة اليد كرة الطائرة مركز تهنئة

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