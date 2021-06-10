لبحث إعمار غزة.. وفد وزاري فلسطيني يزور القاهرة قريبًا

يصل وفد وزاري فلسطيني، خلال يومين، إلى مصر لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة المحاصر، والترتيب لآليات جديدة، غير التي أقرتها الأمم المتحدة وإسرائيل، بعد الحروب السابقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، في بيان، إن وفدا وزاريا برئاسة زياد أبوعمرو نائب رئيس الوزراء، والذي يضم وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي، والاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة، سيزور القاهرة قريبا.

ومن المقرر أن يناقش الوفد مع المسئولين المصريين موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وآليات التنسيق والاستفادة من الدروس في التجارب السابقة، وكذلك الآليات الدولية لإعادة الإعمار واستبدال الآلية السابقة التي كانت أُقرت من قبل الأمم المتحدة وإسرائيل.

استمرار الأعمال المصرية في غزة لإزالة آثار الدمار

وفي سياق متصل، تستمر الأعمال المصرية داخل القطاع المحاصر لرفع آثار الدمار والركام من عدة مواقع في الداخل، والعمل على إزالة المباني الآيلة للسقوط، والمساهمة في ترميم عدة بنايات.

من جانبه، أعرب إبراهيم أبوالنجا محافظ غزة، عن تثمينه الجهود الضخمة التي يقوم بها المهندسون والعمال المصريون في إزالة ركام الأبراج والعمارات التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع، وذلك خلال زيارته موقع عمل العمال والمعدات المصرية.

معبر رفح يستقبل أكثر من 400 مسافر

وأكد، في بيان، أن مصر رئيسا وحكومة وشعبا لم تتأخر عن تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيرا إلى شكره مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة الإعمار.

واستقبل معبر رفح البري، اليوم الخميس، 433 مسافرا فلسطينيا من قطاع غزة المحاصر، بينهم الأسر والطلاب والمرضى، وذلك بجانب استمرار نقل جرحى التصعيد الإسرائيلي الأخير لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية.