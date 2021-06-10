الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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فن

حسن شاكوش وياسمين رئيس يحققان 20 مليون مشاهدة بكليب «حبيبتي»٨٩

حسن شاكوش وياسمين
حسن شاكوش وياسمين رئيس

حقق المطرب الشعبي حسن شاكوش نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “حبيبتي”، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، وذلك بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتربع حسن شاكوش على عرش موقع الفيديوهات يوتيوب بفيديو كليب "حبيبتى" بعد طرح الأغنية منذ أسبوعين فقط، حيث تخطت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن الـ20 مليون مشاهدة، كما تصدر التريند فى مصر بالمرتبة الأولى وأيضًا عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

صناع أغنية “حبيبتي”

أغنية "حبيبتي" غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس وإنتاج شركة مزيكا المنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري.

وتأجل الكليب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية الأولى كانت بسبب القضية الفلسطينية والقصف التي تعرضت له غزة، أما المرة الثانية فتأجل طرح الكليب نظرًا لوفاة النجم الراحل سمير غانم والذي أثار حزنا كبيرا بالوسط الفني وخارجه.

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