الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عرض نتائج النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام بالأمم المتحدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

عقدت لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة اجتماعاً افتراضياً، أمس الأربعاء، تم خلاله عرض استخلاصات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي عقدت خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢١، ونتائج منتدى أستوكهولم للسلام والتنمية الذي عقد من ٤ إلى ٧ مايو الماضي.

وترأس الاجتماع السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء باللجنة وكبار مسئولي سكرتارية الأمم المتحدة، حيث أكد مندوب مصر الدائم حرص الرئاسة المصرية للجنة على إثراء مداولات اللجنة من خلال مناقشة نتائج المنتديات المعنية بالسلم والأمن والتنمية حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمدير التنفيذي لمنتدى أسوان، إن النسخة الثانية من المنتدى ركزت على سبل تجاوز جائحة كورونا ودعم قدرات الدول الأفريقية على الصمود والتعامل مع المخاطر الجديدة.

كما استعرض مدير مركز القاهرة استخلاصات النسخة الثانية خاصة تلك التي تتعلق بدعم جهود الوقاية من النزاعات بدلاً من إدارتها وتعزيز الحوكمة من خلال بناء المؤسسات الوطنية القوية، وزيادة التمويل المستدام لأنشطة بناء السلام، ودعم مشاركة المرأة والشباب في هذه الأنشطة، وتناول أيضاً خطوات تفعيل تلك الاستخلاصات على أرض الواقع من خلال أنشطة يتم تنفيذها مع مختلف شركاء المنتدى.

لجنة بناء السلام محمد إدريس الامم المتحدة القاهرة التعاون الأفريقي

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