«الضيفية الخلوتية» تنظم فعالية صوفية بمقرها في السيدة عائشة

أعلنت الطريقة الضيفية الخلوتية عن تنظيمها فعالية صوفية، مساء اليوم الخميس، بمقرها بالسيدة عائشة، بحضور عدد من أتباعها ومريديها، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك فى الفعالية عدد من علماء وشيوخ الطريقة الضيفية، حيث سيتم تنظيم الحضرة الصوفية ومجلس العلم والأذكار الخاص بالطريقة، والذي ينظم كل يوم خميس من كل أسبوع.

كما يشارك فى الفعالية الدكتور أحمد الشواربي شيخ الطريقة الضيفية، والدكتور محمود أبوعلي وكيل الطريقة الضيفية، والشيخ مظهر الصيفي نائب الطريقة الضيفية عن محافظة أسيوط، والشيخ محمد الضيفي نائب الطريقة الضيفية عن محافظة أسوان، وعدد آخر من كبار نواب ومريدي الطريقة الضيفية الخلوتية.

واعتادت الطريقة الضيفية على تنظيم فعالياتها الدينية وسط مشاركة عدد كبير من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي، حيث تتسم فعالياتها بالطابع الصوفي الروحاني البعيد كل البعد عن التطرف والتشدد والإرهاب، حيث يتم قراءة أوراد الحضرة الضيفية، وحزب من القرآن الكريم، وكذلك ترديد بعض القصائد الصوفية التي كتبها الشيخ محمد أبوضيف مؤسس الطريقة.