أكشن وخيال علمي.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي «موسى» (فيديو)

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" الإعلان الدعائي الأول والرسمي للفيلم السينمائي "موسى"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وغلب على إعلان فيلم "موسى" الأكشن والتشويق، واحتوى البرومو على عدد من مشاهد الخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول فكرة تواجد الريبوتات في العالم بشكل أساسي، من خلال تحقيقها عدة أمور في المجتمع بشكل روتيني وطبيعي للغاية.

صناع وأبطال فيلم موسى

يشارك في إنتاج فيلم موسى 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

وفيلم موسى يعد التجربة السينمائية الأولى في مصر والوطن العربي التي تتناول أول قصة روبوت، وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية هندسة يخترع "روبوت" ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.