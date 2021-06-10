الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماعات «التنمية الإفريقي» تبحث النمو الشامل والديون والحوكمة في القارة السمراء

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

وجه السكرتير العام لبنك التنمية الإفريقي ومجلس محافظيه فينسنت نمهيلي الدعوة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي لعام 2021، والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في دورتها السادسة والخمسين تحت عنوان "بناء اقتصادات متعافية في إفريقيا بعد جائحة كوفيد 19".
 

ويمثل هذا العنوان إطارا لمجلس محافظي البنك يبحثون خلاله تأثير هذه الجائحة على الاقتصادات الإفريقية، ويتشاركون تجاربهم حول كيفية التعامل معها.
 

وقال نمهيلي في تسجيل مصور نشر عبر موقع البنك: "يسرني دعوتكم إلى الاجتماعات السنوية لهذا العام، للمؤسسة التي تتألف من ثلاثة كيانات مستقلة وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري".
 

وأضاف نمهيلي أن اجتماعات تتخذ هذا العام عنوانا هو “بناء اقتصادات متعافية في القارة الإفريقية ما بعد جائحة كوفيد 19”، حيث يفرض عنوان هذا المؤتمر على الدول الأعضاء، وبخاصة الدول الإفريقية، تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل إعادة بناء دولهم اقتصاديا في أعقاب الجائحة ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية التصدي مستقبلا لمثل هذه الصدمات والتحديات الخارجية.
 

وأوضح أنه خلال الاجتماع سيراجع مجلس المحافظين التقرير السنوي بشأن التمويل والعمليات وأنشطة مجموعة البنك أثناء العام المالي المنصرم ، كما سيتخذ محافظو البنك قرارات بشأن قضايا هامة، وسيصدرون توصيات ختامية.
 

وشدد نمهيلي على أن حوار هذا العام سيركز على النمو الشامل، الديون، والحوكمة الاقتصادية في إفريقيا ما بعد كوفيد 19 ، كذلك ستضم اجتماعات البنك ثلاثة مناقشات علمية يتداول المجتمعون خلالها موضوعات تسوية الديون، البنية التحتية للرعاية الصحية، والتحرك لمواجهة تغير المناخ.

الافريقي الاتحاد 2021 دول العالم كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

منتفعو «سكن كريم» يتحدثون: انتقلنا من المناطق العشوائية إلى الحضرية

قاضى قضاة فلسطين: مصر أكثر دولة ناضلت لتحرير الشعب الفلسطينى

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين