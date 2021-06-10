اجتماعات «التنمية الإفريقي» تبحث النمو الشامل والديون والحوكمة في القارة السمراء

وجه السكرتير العام لبنك التنمية الإفريقي ومجلس محافظيه فينسنت نمهيلي الدعوة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي لعام 2021، والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في دورتها السادسة والخمسين تحت عنوان "بناء اقتصادات متعافية في إفريقيا بعد جائحة كوفيد 19".



ويمثل هذا العنوان إطارا لمجلس محافظي البنك يبحثون خلاله تأثير هذه الجائحة على الاقتصادات الإفريقية، ويتشاركون تجاربهم حول كيفية التعامل معها.



وقال نمهيلي في تسجيل مصور نشر عبر موقع البنك: "يسرني دعوتكم إلى الاجتماعات السنوية لهذا العام، للمؤسسة التي تتألف من ثلاثة كيانات مستقلة وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري".



وأضاف نمهيلي أن اجتماعات تتخذ هذا العام عنوانا هو “بناء اقتصادات متعافية في القارة الإفريقية ما بعد جائحة كوفيد 19”، حيث يفرض عنوان هذا المؤتمر على الدول الأعضاء، وبخاصة الدول الإفريقية، تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل إعادة بناء دولهم اقتصاديا في أعقاب الجائحة ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية التصدي مستقبلا لمثل هذه الصدمات والتحديات الخارجية.



وأوضح أنه خلال الاجتماع سيراجع مجلس المحافظين التقرير السنوي بشأن التمويل والعمليات وأنشطة مجموعة البنك أثناء العام المالي المنصرم ، كما سيتخذ محافظو البنك قرارات بشأن قضايا هامة، وسيصدرون توصيات ختامية.



وشدد نمهيلي على أن حوار هذا العام سيركز على النمو الشامل، الديون، والحوكمة الاقتصادية في إفريقيا ما بعد كوفيد 19 ، كذلك ستضم اجتماعات البنك ثلاثة مناقشات علمية يتداول المجتمعون خلالها موضوعات تسوية الديون، البنية التحتية للرعاية الصحية، والتحرك لمواجهة تغير المناخ.