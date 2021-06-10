بـ35 مليون جنيه.. وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطوير مستشفى منيا القمح المركزي

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي، والبرنامج الوظيفي للمبني الجديد للمستشفى، في حضور الدكتور محمد سالم مدير المستشفى، والمهندس علاء حسانين مسئول الشركة المنفذة للمشروع.

وناقش وكيل الوزارة نقل وتوسعة الأقسام الطبية بالمستشفى للمبني الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر الانتهاء منها في خلال ٦ أشهر، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال الإنشائية للمبني ٣٥ مليون جنيه، والذي يتكون من ٧ أدوار علي مساحة ٧٥٠م٢.

ووجه وكيل الوزارة بنقل قسم الأشعة بالمبني الجديد مزود بجهاز رنين مغناطيسي، وعدد ٢ جناح للعنايات المركزة، بالإضافة إلي عيادات خارجية، وقسم علاج طبيعي، وجناح عمليات، وقسم أسنان، وأقسام داخلية، ويصل إجمالي عدد الأسرة بالمبني الجديد ١٠٤ أسرة.

وكان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد أعلن عن تطوير العناية المركزة بمستشفى بلبيس المركزي قبل وبعد التطوير بقوة ٢٤ سريرا، و٨ أجهزة تنفس صناعي بعد أن كانت تسع ١٠ أسرة فقط و مزودة بـ ٢ جهاز تنفس صناعي، وذلك بتكلفة مالية تقدر بأكثر من ١.٥ مليون جنيه.

وتستمر مديرية صحة الشرقية، في عقد الاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة والخطط اليومية للعمل، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وشدد وكيل الوزارة على متابعة الصيانة الدورية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وسرعة إصلاح أي أعطال، والاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لها قبل انتهاء العام المالي الحالي، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات، وكما يتم متابعة تدريب الأطباء ضمن البرنامج، وأهمية توفير السكن اللائق للمتدربين.