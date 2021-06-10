رئيس جامعة الأقصر يجتمع مع عمداء ووكلاء الكليات شأن الامتحانات (صور)

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا تكميليا مع عمداء ووكلاء الكليات للتأكيد على ما تم مناقشته أمس مع رؤساء الكنترولات ومسؤولي وحدات القياس والتقويم بشأن امتحانات نهاية العام.

ووجه الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على أن الزمن المُخصص للامتحان يناسب عدد الأسئلة وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، وكذلك ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

يأتي هذا في إطار حرص رئيس الجامعة على تطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة، سعياً للوصول إلي أعلى جودة ممكنة.

جدير بالذكر أن شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، آخر مايو الماضي، ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والتي نظمتها الجامعة على مدار ثلاثة أيام.

وذلك بحضور الشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، والدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنسق المبادرة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورة التدريبية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة، وانطلاقا من حرص جامعة الأقصر، على أداء دورها المجتمعي الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، عُقدت الدورات التدربيية الأربعة تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف ممثلا في جامعة الأقصر ومديرية الأوقاف بالأقصر، لعقد الدورة التدريبية الرابعة، تحت عنوان "الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع" لعدد ٥٠ من الأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر على مدار ثلاثة أيام بكلية الحاسبات والمعلومات، في مجالات تعزيز الثقة بالنفس والعوامل النفسية والتأثير في الرأي العام ومهارات التواصل الفعال وتعزيز المناعة النفسية ومبادئ الإرشاد النفسي وأساليب الشخصية والتعامل مع الآخر.

رئيس جامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر