الأحد.. معرض للمشاركين في مسابقة الصناعات الإبداعية بـ«الأعلى للثقافة»

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، معرضًا لأعمال المشاركين في مسابقة الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية التي نظمتها إدارة المسابقات بالمجلس، وذلك في الثالثة من مساء الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الذي يليه من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرا، بقاعة الندوات، ويواكب افتتاح المعرض إعلان نتيجة المسابقة؛ وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأطلق المجلس الأعلى للثقافة مسابقة "الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية"، وتأتي قيمة الجوائز المقدمة كالتالي: 25000 جنيه جائزة أولى، 15000 جنيه جائزة ثانية، و10000 جنيه جائزة ثالثة.



تضمنت شروط المسابقة:

• يتقدم المتسابق في إحدى الحرف اليدوية الآتية: الخرط على الخشب وصناعة المشربيات - الطرق على النحاس - صناعة السجاجيد اليدوية - الخيامية - الخزف والصناعات الجلدية - صناعة السلال من جريد النخل - أعمال فنية بالزجاج المعشق - التطعيم التكفيت بالصدف" وغيرها من الحرف الأخرى.

• يُقدم المتسابق أربع صور تفصيلية عن إنتاجه وإرجاء تقديمه إلى أن يُطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

• ألا يتقدم المتسابق بإنتاجه لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.

• على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

1- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

3- خطاب بنكي برقم الحساب.

أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة.