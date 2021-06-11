«العب اسكواش».. 6 فوائد صحية لرياضة النخبة والمشاهير

قد لا تكون لعبة الاسكواش مثل كرة السلة وكرة القدم من حيث الشعبية، لكنها بالتأكيد قوية مثل هذه الألعاب، حيث يعترف اللاعبون المحترفون والعاديون على حد سواء أن لعبة الاسكواش تشبه الانخراط في بعض الأنشطة البدنية الأكثر صرامة التي يعرفها الإنسان.

وتساهم لعبة الاسكواش فى رفع اللياقة البدنية للاعب، حيث يتمتع اللاعبون بنفس مستوى اللياقة، كما لو كانت لعبة كرة القدم أو السباحة على سبيل المثال.

وأكد خبراء اللياقة البدنية، أن رياضة الاسكواش أحد أفضل أشكال التمارين، هذا لأنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية، يرصدها موقع "healthybuilderz" الطبي، في السطور التالية.

يقوي القلب:

تساعد رياضة الاسكواش فى تقوية القلب، وبالتالي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، الأمر الذى يجعل الاسكواش تمرينًا استثنائيًا للقلب والأوعية الدموية.

يحرق الكثير من السعرات الحرارية:

نظرًا لأنها تزيد من معدل ضربات القلب والجهاز التنفسي، فمن الواضح أن لعبة الاسكواش تمكنك من حرق الكثير من السعرات الحرارية.

يقول خبراء اللياقة البدنية إن قضاء 60 دقيقة من وقتك في ملعب الاسكواش يسمح لك باستهلاك ما يقرب من 1000 سعرة حرارية.

تقوية عضلات الجسم:

تتيح لعبة الاسكواش تقوية عضلات ذراعك بسبب كل ضربات المضرب التي تحتاج إلى أدائها، كما أنها تساهم في تقوية عضلات الساقين بسبب الحركة الكبيرة والسريعة.

الاسكواش يساعد في التخلص من التوتر:

يمكن أن تساهم رياضة الاسكواش في التخلص من التوتر الناجم عن ضغوط الحياة اليومية، فمن المهم جدًا أن تخفض مستويات التوتر لديك لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بالتوتر.

رفع المعنويات:

يمكن أن تساعد لعبة الاسكواش بالتأكيد في تحسين الحالة المزاجية، كما أنه يعزز بشكل كبير فى توطيد العلاقة الاجتماعية مع الآخرين.

يعزز القدرة على التحمل والمرونة:

يساعد الانخراط في الاسكواش بشكل منتظم في تحسين قدرتك على التحمل، مما يتيح لك مواكبة العالم سريع الخطى خارج ملعب الاسكواش بشكل أكثر كفاءة.

كما يساعد الاسكواش أيضًا على تعزيز مرونتك، وهو ما يسمح لك بتنفيذ جميع أنواع المهام بسهولة وبأقل مخاطر.