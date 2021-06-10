الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وساطة جوبا تدعو السودان والحركة الشعبية لمناقشة القضايا الخلافية

لقاء توت قوات بوفد
لقاء توت قوات بوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا

التقى مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية رئيس فريق الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك،  بجوبا، اليوم الخميس، وفد الحكومة السودانية المفاوض برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو، كلُُ على حدا.

 

وقال المستشار توت قوات إنه تلقى تنويراََ من رئيسي الوفدين، بشأن سير عملية التفاوض والقضايا التي لم يصل فيها الطرفان لنقاط توافقية، مبيناََ أن الوساطة حثت الطرفين بالاستمرار في مناقشة النقاط الخلافية والتي تم تكوين لجان مشتركة من الجانبين لحسمها ومعالجتها وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

 

 وأوضح قوات أن لقاء الوساطة برئيسي الوفدين يأتي في إطار تقريب وجهات النظر بشأن بعض القضايا، ودعا رئيس الوساطة الوفدين للإستمرار في مناقشة القضايا الخلافية وصولا لصيغة توافقية تمهد الطريق لتوقيع إتفاق إطاري بين الحكومة والحركة الشعبية شمال.

 

 وقال رئيس فريق الوساطة، إن الوساطة ترى بأن النقاط الخلافية ليست قضايا محورية، ويمكن معالجتها من خلال العزيمة والإرادة المتوفرة لدى الوفدين لتحقيق السلام.

 

وأوضح توت قوات أن الوساطة قررت رفع جلسات التفاوض المباشرة اليوم لإتاحة الفرصة للوفدين لإجراء مزيد من المشاورات بهدف إيجاد المعالجات اللازمة للنقاط الخلافية، مضيفا: "أنا لا أرى أي صعوبة في التوصل لحلول توافقية بشأن هذه القضايا بين الطرفين".

 

السودان يؤكد إيجابية مفاوضات جوبا

من جانبه قال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، إن اللقاء جاء بدعوة من رئيس فريق الوساطة الجنوبية، وتم خلاله مناقشة بعض القضايا العالقة، مبيناََ أن المقترحات التي قدمتها الوساطة والرؤية التي طرحتها تعد رؤية إيجابية وبناءة.

 

وأكد عمر ثقة وفد الحكومة في حكمة وتقدير دولة جنوب السودان، برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت، مبيناَ أن الوساطة ستجري لقاءات ثنائية مع وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال بغرض الوصول إلى توافق حول القضايا العالقة.

 

وأبان الناطق الرسمي بإسم الوفد الحكومي المفاوض، أن الوفد الحكومي سيبذل خلال اليومين القادمين، كل ما في وسعه لتجاوز النقاط العالقة ، مؤكداً إلتزام الحكومة الإنتقالية بالوصول إلى إتفاق شامل مبني  علي ما تم التوصل إليه في إعلان المبادئ، ومبني على مخاطبة جذور الأزمة السودانية حتي يتم طي صفحة الحرب للأبد ويتحقق السلام العادل والمستدام في السودان.

السودان إتفاقية سلام جوبا جوبا جنوب السودان الحركة الشعبية لتحرير السودان

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

منتفعو «سكن كريم» يتحدثون: انتقلنا من المناطق العشوائية إلى الحضرية

قاضى قضاة فلسطين: مصر أكثر دولة ناضلت لتحرير الشعب الفلسطينى

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين