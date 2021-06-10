الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تربية عين شمس» ومعهد جوته يتعاونان لتنفيذ «لائق للحياة»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس زيارة وفد من معهد جوته القاهرة لبحث سبل التعاون المشتركة بين الطرفين.

 استقبل الدكتور ماجد أبوالعينين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز، خبيرة التدريب والتدريس بقسم التعاون التربوي بالمعهد دانيلا ديكير والوفد المرافق لها بحضور الدكتور رشا كمال مدير المركز، الدكتور أفراح محمد الصياد المدرس بقسم أصول التربية بالكلية، نيفين شومان أمين المركز، الدكتور رباب على مسئول قسم المشروعات بالمركز.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين في تنفيذ مشروع "Fit For Life" أو "لائق للحياة" ودور كل كل طرف من أجل استفادة المجتمع التعليمي متمثل في طلاب كلية التربية و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وجاء ذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى وإعداد شخصية متوازنة مقبلة على الحياة وانطلاقاً من رؤية مركز التميز التربوي بضرورة تقديم خدمات مجتمعية متميزة تدعم التطوير والإبداع فى المؤسسات التعليمية والتربوية والتربوية بما يزيد من قدراتها وفاعليتها التعليمية والتي تمكنها من المنافسة العالمية.

وتم الاتفاق على تطبيق المشروع على مستويين على أن يكون المستوى الأول موجه لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية (تخصص علم النفس التربوي) والمستوى الثاني يتم تنفيذه على شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واتفق الطرفان على البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع بعد تقديم تصور متكامل عنه لإدارة الجامعة لاتخاذ الموافقات اللازمة.

رئيس مجلس إدارة مشروعات جامعة عين شمس كلية التربية القيادة السياسية الإنسان المصري التعاون المشترك الدراسات التطوير

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